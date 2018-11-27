Afyonkarahisar
'da Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) tarafından düzenlenen "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği" toplantısı gerçekleştirildi. Termal
bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan ZEKA Yönetim Kurulu Başkanı Manisa
Valisi Ahmet Deniz, gelişmiş ve kalkınmasını tamamlamış toplumlara bakıldığında temel özelliklerinin bilgiye sahip, sahip olduğu bilgiyi de teknolojiye çeviren ülkeler olduğunu söyledi.
Yerli üretim ve güçlü sanayiden örnekler veren Vali Deniz, şunları kaydetti:
" Almanya
, şu anda bir trilyon 300 milyar dolar ihracatıyla dünya birincisi olmuş bir ülke. Şimdi birinciliği Çin
aldı. 2 trilyon dolardan fazla ihracatıyla. Şimdi dünyada ikinci sırada. Birçok örnek var aslında Almanya gibi. Temel özelliği bu ülkelerin teknoloji, yerli üretim, güçlü üretim. Son dönemde artık sadece teknoloji üretmek de yetmiyor. Artık katma değeri yüksek ürün üretmek zorundayız. Başka çaremiz yok, acımasız bir rekabet çağındayız çünkü." diye konuştu.
-"Ar-Ge yatırımları çok hızlı artmaya başladı"
Deniz, gelişmiş ülkelerin endüstri 4.0 ile yapay zekayla çok daha hızlı üretim yaptığını belirterek Türkiye
'nin de sanayisinde bunu kullanması gerektiğini vurguladı.
Türkiye'nin 2023'de ciddi bir hedef koyduğunu aktaran Deniz, "2 trilyon dolar gayrisafi milli hasıla, bir trilyon dolar dış ticaret hacmi, 5 milyar dolar ihracat hedefimiz var. Bu ihracatı yakalayabileceksek, ancak yüksek teknolojiyle, bu teknolojiye yatırım yaparak kazanabiliriz. Bunu da gerçekten gerçekleştirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok büyük mesafe almaya başladık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ciddi destekler sağlıyor. Ar-Ge yatırımları çok hızlı artmaya başladı. Bu güzel gelişmeler bize ümit veriyor. Çok güzel şeyler de oluyor ülkemizde aslında." diye konuştu.
-"21. yüzyıl bu milletin çağı olacak"
15 Temmuz hain darbe girişiminden bir ay sonra Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Afrin
operasyonları gerçekleştirdiğini belirten Deniz, operasyonlardaki başarının temel anahtarının yerli üretim İnsansız Hava Araçları (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) kullanılmış olmasına işaret etti.
Bu operasyonlarda yerli ve milli üretimin ne kadar önemli olduğuna şahit olduklarını kaydeden Vali Deniz, şöyle devam etti:
"Eğer biz o teknolojilere sahip olmasaydık, yazılımı kendimizin olmasaydı, yerli imalat olmasaydı, bu operasyonları kısa sürede yapma şansımız olmazdı. Yapardı Türk Milleti, bir şekilde yapardı ama kaybımız fazla olurdu. Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk
'ün önderliğinde yokluktan bir cumhuriyet kurmuş bir milletin fertleriyiz. Bir cihan imparatorluğu üzerine kurulmuş, bir cumhuriyetin evlatlarıyız. Bu millet isterse yapar. İnşallah 21. yüzyıl bu milletin çağı olacak. Bunu da ancak hep beraber, çalışarak, üreterek, katma değeri yüksek ürün üreterek yapabiliriz."
Toplantıya, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz
, Uşak
Valisi Funda Kocabıyık
, Kütahya
Valisi Ömer Toraman, ZEKA Genel Sekreteri Vekili Veli Oğuz, ZEKA üyesi İllerin İl Genel Meclisi Başkanları, ticaret ve sanayi odası başkanları, OSB
müdürleri, iş insanları ve KOBİ temsilcileri katıldı.
Afyonkarahisar