Milli Teknoloji Hamlesi gençlere yayılıyor…

Gaziantep 'te "Savunma Sanayinde Dönüşüm" konferansı düzenlendi. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli, milli üretimin toplumun tüm katmanlarına yaymak için başlatılan "Milli Teknoloji Hamlesi" çalışmaları yerelde de devam ediyor.

Gaziantep'in sanayi altyapısı yönünden diğer illere örnek durumda olduğunu vurgulayan Vali Gül,bu minvalde Teknofest'in İstanbul'dan sonra Gaziantep'te düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na da eğitime verdiği destekler için teşekkür eden Gül, konferansın faydalı geçmesi temennisinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, savunma sanayinde önemli atılımlar gerçekleştirildiğini aktararak ülkemiz ve geleceğimiz adına sevindiklerini kaydetti.

Konuşmalar sonrasında Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi tarafından savunma sanayinin önemi, çalışma alanları, hedefleri gibi pek çok konuyu içeren sunum öğrencilerle paylaşıldı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen konferans sonunda günün anısına hediye takdiminde bulunuldu.