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Milli tekvandocu, Beyşehir'in gururu oldu

Beyşehirli milli tekvandocu Yunus Sarı'nın da yer aldığı Türkiye Karışık Tekvando Milli Takımı, katıldığı Dünya Takımlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

26.08.2019 14:38 Milli tekvandocu, Beyşehir'in gururu oldu
Beyşehirli milli tekvandocu Yunus Sarı'nın da yer aldığı Türkiye Karışık Tekvando Milli Takımı, katıldığı Dünya Takımlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.
Çin'in Wuxi kentinde düzenlenen Dünya Kupası Takımlar Şampiyonası'na Dünya Tekvando Federasyonu tarafından davet edilen en iyi 8 ülke takımı katıldı.
Şampiyonada Türkiye'yi teknik direktör Ali Şahin yönetiminde, Beyşehirli tekvandocu Yunus Sarı'nın da içinde yer aldığı milli takım temsil etti.
Şampiyonayı 3. sırada tamamlamayı başaran Türk Milli Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Çin'de düzenlenen Dünya Takımlar Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Türkiye Karışık Tekvando Milli Takımı'nı başarıları dolayısıyla tebrik etti.

Yunus Sarı, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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