Milli tekvandocu İrem Yaman'a takipçisinden olay yorum: Ağzımı burnumu kır

Son günlerde spor dünyasının en çok konuşulan ismi olan 24 yaşındaki başarıları ve güzelliği ile dikkat çekiyor. Milli sporcuya sosyal medyadan takipçileri tarafından iltifat yağıyor.

ALTIN MADALYA KAZANARAK TARİHE GEÇTİ

Spor dünyasında 'Altın Avcısı' olarak tanınan tekvandocu İrem Yaman ilk dünya şampiyonluğunu 2015'te elde etmişti. 19 Mayıs'ta İngiltere'de düzenlenen "Dünya Tekvando Şampiyonası'nda da altın madalya kazanarak tarihe geçmişti.

TAKİPÇİSİ SAYISI İKİYE KATLANDI

Tekvando alanında kendisini geliştiren ve yetiştiren İrem Yaman'ın Instagram'daki takipçi sayısı ikiye katlandı, 110 bine yaklaştı.

"SABAH AKŞAM TOKATLA BENİ"

Özellikle erkek hayranlarının İrem Yaman'ın fotoğraflarına yaptıkları yorumların bazıları şöyle:

"Sana zahmet; ağzımı burnumu kırıver, "Çıkma teklif etsem, bana tekme tokat dalar mısın? Olsun ben ona da razıyım, "Çok güzelsin. "Sabah akşam patakla beni, gıkım çıkmaz."