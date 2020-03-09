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Milli tekvandocu İrem Yaman: Katılmaya hak kazandığım olimpiyatlara başka sporcuyu gönderiyorlar

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hak ettiği halde katılamama gibi bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

09.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:33
Milli tekvandocu İrem Yaman: Katılmaya hak kazandığım olimpiyatlara başka sporcuyu gönderiyorlar
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hak ettiği halde katılamama gibi bir durumla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Basın toplantısında konuşan milli sporcu Yaman, kadınlar 57 kiloda 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil hakkının kendisinde olması gerektiğini ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İrem Yaman, Dünya
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