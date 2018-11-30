Milli Tekvandocu Nur Tatar Askari Dünyanın Zirvesinde

30 Kasım 2018 Cuma 11:59



30 Kasım 2018 Cuma 11:59

SİNAN ÖZMÜŞ - Sporu bıraktığını açıkladığında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'nın girişimleriyle bu kararından vazgeçen milli tekvandocu Nur Tatar Askari, üç ayda katıldığı iki turnuvada bir bronz ve bir altın madalya kazanarak hem dünya hem de olimpiyat sıralamasında ilk sıraya yükseldi.Geçen temmuzda sosyal medya hesabından sporu bıraktığını açıklayan Dünya ve Avrupa şampiyonu ve iki olimpiyatta madalya alan tek Türk kadın sporcu olan Nur Tatar Askari, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile yaptığı görüşme sonucunda spora devam kararı alarak yeniden tatamiye çıktı ve başarılarını perçinledi.İran Milli Takımı ile tekvandoda Dünya ve Asya şampiyonluğu bulunan eşi Mehran Askari'nin antrenörlüğünde şampiyonalara hazırlanan milli sporcu, İngiltere'nin Manchester şehrinde düzenlenen grand prix serisinin dördüncü ayağında kadınlar 67 kiloda bronz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Tekvando Grand Prix Finali müsabakasında ise altın madalya kazandı.Tekvando Grand Prix Finali'nde altın madalya kazanan ilk Türk tekvandocu olan Nur Tatar Askari, topladığı puanlarla hem dünya sıralamasında hem de olimpiyat sıralamasında ilk sıraya yerleşti.Altın madalya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a armağanAntalya'da yaşayan Nur Tatar Askari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporu bıraktıktan sonra tekrar başlamanın zor bir süreç olduğunu belirterek, yoğun bir şekilde çalışarak müsabakalara geri döndüğünü söyledi.Milli sporcu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılabilmek için grand prix müsabakalarında başarılı olmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle konuştu:"Manchester'da yapılan Grand Prix'in dördüncü serisinde bronz madalya aldım. Grand Prix final serisinde de altın madalyaya ulaştım. Geri dönüşüm güzel oldu. Altın madalyaya ulaşmak benim için çok güzel bir duygu oldu. Çünkü bunu başarmak ve olimpiyatlara adım adım yaklaşmak benim için önemliydi. Türkiye tarihinde bir ilki başardım. Grand Prix finalinde ilk altın madalyayı alan sporcu oldum. Bu madalyayı, her zaman yanımızda olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ediyorum. O bize çok destek oldu. Biz de bu madalyayı ona armağan ediyoruz.""Birinci sıradayım"Nur Tatar Askari, sporu bıraktığı dönemde dünya sıralamasında ilk sırada, olimpiyat sıralamasında ise ikinci sırada olduğunu anımsatarak, Grand Prix finalinde altın madalya kazanarak olimpiyat şampiyonu Güney Koreli rakibini geçerek olimpiyat sıralamasında da ilk sıraya yükseldiğini anımsattı."Şu anda dünya ve olimpiyat sıralamasında birinci sıradayım." diyen Nur Tatar Askari, olimpiyatlarda sıralamada ilk altıda yer alan sporcuların direkt yarıştığını anlattı.Nur Tatar Askari, "İnşallah birincilikle olimpiyatlara gidip orada da başarımı şampiyonlukla taçlandırırım. Başarımda en büyük pay eşim ve antrenörüm Mehran Askari'ye ait." dedi.Eşi Mehran Askari ile iki yıldır antrenman yaptıklarını anlatan milli sporcu, müsabakalara psikolojik ve fiziksel olarak onun desteğiyle hazırlandığını vurguladı.Nur Tatar Askari, "Gelen sonuçlardan da eşimin etkisinin iyi olduğu belli oluyor. İnşallah bunu burada bırakmayacağız. 2020 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya alacağız." diye konuştu.Mehran Askari: "Olimpiyat altını Nur'a yakışıyor"İran asıllı Türk vatandaşı antrenör Mehran Askari ise eşinin sporu bıraktığı dönemin zorlu bir süreç olduğunu dile getirerek, kendilerine destek olan arkadaşları ve antrenörler sayesinde bunu atlattıklarını belirtti.Tekvandoda bir günlük antrenmansızlığın bile bir haftalık çalışmaya bedel olduğunu vurgulayan Mehran Askari, şunları kaydetti:"Nur, Türkiye'de tekvando branşında grand prix finalinde altında madalya kazanan ilk sporcu oldu. Türkiye'de tarih yazan bir sporcu. Üst üste iki olimpiyatta madalyası var. Burada da bir ilki başardı. Önümüzde bir dünya şampiyonası var. Dünya ve Avrupa Şampiyonaları ile olimpiyatlar bizim için zirvedir. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Antrenmanlarımıza çok güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Çünkü Türk bayrağına bir sözümüz var. Kendimizi bir asker gibi düşünüyoruz. Türk bayrağı herhangi bir yerde dalgalansa ne mutlu bize. Olimpiyat altını Nur'a yakışıyor. Eğer bunu beraber kazanma şansımız olursa, Allah bunu nasip ederse ne mutlu bize."