Milli Tekvandocu Olimpiyatlarda Altın Madalyayı Hedefliyor - Bursa

11 Kasım 2018 Pazar 12:58



11 Kasım 2018 Pazar 12:58

CEM ŞAN - Küçük yaşlarda başladığı tekvandoda birçok Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu bulunan ve geçen yıl dünya ikinciliğini kazanan 25 yaşındaki milli sporcu Hatice Kübra İlgün , 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.Aslen Karslı olan ve 1999'da ailesiyle Bursa 'ya yerleşen Hatice Kübra İlgün, 12 yaşından beri tekvando sporuyla ilgileniyor. Bu zamana kadar Türkiye'de ve yurt dışında birçok dereceleri bulunan İlgün, gözünü 2020 Tokyo Olimpiyatları'na dikti.Hatice Kübra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nde okuduğunu ve 13 yıldır tekvando sporuyla uğraştığını söyledi.Okullara öğrenci seçmeye giden antrenör Fikret Timuçin'in kendisini yönlendirmesiyle spora başladığını ve 13 yıldır devam ettiğini belirten milli sporcu, şöyle konuştu:"Bu süre zarfında 10 Türkiye şampiyonluğum ve uluslararası birçok derecem var. 2013 Akdeniz Oyunları ikincisi, 2013 Ümitler Avrupa üçüncüsü, 2017 büyükler dünya ikinciliğim ve Grand Prix şampiyonluğum var. Yine geçen yıl Tayland 'da yapılan 29. Üniversitelerarası Yaz Oyunları'nda 57 kiloda dünya şampiyonu oldum. Bu yıl büyüklerde Avrupa ikincisi oldum. Kulüpler Avrupa şampiyonu oldum. Ardından Rusya 'da yapılan Grand Prix'sinde üçüncü oldum.""Kız çocuğu tekvando mu yapar?"Spora ilk başladığında zorlandığını ama giderek daha da sevdiğini vurgulayan Hatice Kübra, "İlk başladığım zamanlarda hedefim çok küçüktü. Bursa şampiyonu olmayı istiyordum. Bu sporda ilerledikçe hedeflerim de büyüdü. Ardından Türkiye şampiyonlukları geldi ve dünyada derece almaya başladım." ifadelerini kullandı.Tekvandoya başladığında birçok zorlukla karşılaştığını dile getiren Hatice, şöyle devam etti:"Karslıyım. Bana ilk başlarda 'Kız çocuğu tekvando mu yapar? Ne işin var? Git evinde otur. Okuluna git dediler' Babam futbol antrenörüydü. Ailem sporu sevdiği için hiçbir şekilde karşı çıkmadılar. Bana tam destek verdikleri için ben de bu seviyeye geldim. Şu an 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyorum. Yurt dışındaki müsabakalara katılıp olimpiyat için puan topluyorum. 5 Grand Prix'se gittim. Bir ay sonra Dubai 'de maçımız olacak. Seneye Dünya Şampiyonası var. Bizim için çok önemli. Oradan aldığımız puanla da inşallah 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacağım.""Tüm dünyanın ayakta İstiklal Marşı'mızı dinlemesini istiyorum"Hatice Kübra İlgün, şu anda olimpiyat sıralamasında dördüncü sırada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Olimpiyatlara ilk 6 direkt katılıyor. Şu an garanti ama yerimi korumam gerekiyor. O yüzden gittiğim her turnuvadan madalya almam gerekiyor. Rakiplerimiz de çok çalışıyor. Müsabakalarda olimpiyat şampiyonlarıyla dövüşüyoruz. Bunun için daha çok çalışarak daha iyi performans sergilemem gerekiyor. Bir ay sonra Dubai'de yapılacak turnuvaya katılacağım. Orası Grand Prix'sin son ayağı ve 80 puan. Oraya en iyi ilk 16 katılacak. Orada alacağımız 80 puan olimpiyatlara katılmamıza daha büyük avantaj sağlayacak. En önemli yer orası bizim için. Hazırlıklar devam ediyor. Günde çift antrenman yapıyorum. Hedefim altın madalya. Zirvenin en üstünde olmak istiyorum. İstiklal Marşı'nı okutup bayrağımızı dalgalandırmak en büyük temennim. Tüm dünyanın ayakta İstiklal Marşı'mızı dinlemesini istiyorum."Antrenör Temoçin: "Eksik yönlerimizi kapatmaya çalışıyoruz" Bursa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Fikret Temoçin de Türkiye olimpiyatlar hazırlık kampının tekvando branşı sorumlusu ve milli takımda da görevli olduğunu aktardı.Günde çift antrenman gerçekleştirerek Dubai'deki turnuvaya hazırlandıklarını aktaran Temoçin, Hatice Kübra İlgün'ün performansını en yüksek seviyede tutmaya çalıştığını vurguladı.Temoçin, Hatice'nin başarılarıyla yetinmediğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:"Eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Müsabaka videolarını izliyoruz. Rakiplerimizin nasıl puan aldığını belirliyoruz. Eksik yönlerimizi kapatmaya çalışıyoruz. Bir rakibi en az 50 kez izliyoruz. Nasıl teknik uygulamış, nereden tekme atmış gibi bunların hepsinin analizini yapıyoruz. Bir sonraki maça farklı bir taktikle çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü hep aynı taktikle dövüşen sporcu bir yerden sonra bitiyor. Biz de sürekli taktiklerimizi değiştirerek, yenileyerek önümüzdeki maçlara hazırlanıyoruz. Dubai'deki maç olimpiyat için çok önemli. Burası olimpiyatın bir provası olacak. Şampiyon olan, ilk 4'e giren sporcular kendini kanıtlamış olacak. Burada final oynamak olimpiyatta 'varım' demektir."