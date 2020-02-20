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Milli tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nda 2 madalya daha aldı

Türk tekvandocular, 5. Avrupa Başkanlık Kupası'nın ikinci gününde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

20.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:16Milli tekvandocular, Avrupa Başkanlık Kupası'nda 2 madalya daha aldı
Türk tekvandocular, 5. Başkanlık Kupası'nın ikinci gününde 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci günü, büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde dörder sıklette yapılan müsabakalarla sona erdi.
Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı. Kadınlar 53 kiloda mücadele eden Tuğba Yılmaz da gümüş madalya elde etti.
İkinci gün sonunda büyükler kategorisinde tüm müsabakalar sona ererken, Türkiye toplamda 3 altın ve 4 gümüş madalya kazandı.
Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından düzenlenen ve olimpiyat için puan veren turnuvanın üçüncü gününde yıldızlar, son gününde ise gençler kategorisinde müsabakalar yapılacak.

Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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