Milli Tekvandocular Çin'de Tatamiye Çıkacak

Milli tekvandocular, Çin
'in Wuxi kentinde yarın başlayacak Grand Slam Finali'nde mücadele edecek. Türkiye
Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo
Olimpiyatları'na katılım puanı veren organizasyonda 6'sı kadın 7 milli sporcu tatamiye çıkacak.
Kadınlarda 49 kiloda Rukiye Yıldırım
ve Zeliha Ağrıs
, 57 kiloda İrem Yaman
ve Hatice Kübra İlgün
, 67 kiloda Nur Tatar
Askari, +67 kiloda Nafia Kuş, Türkiye'yi temsil edecek. Erkeklerde ise Türkiye adına 68 kiloda Hakan Reçber
yarışacak.
İkinci kez düzenlenecek organizasyonda yarın ve 13 Aralık
'ta ilk tur, 14 Aralık
'ta çeyrek final, 15 Aralık'ta da yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek. Madalyalar ise 16 Aralık Pazar günü sahiplerini bulacak.
Organizasyonda geçen yıl İrem Yaman altın, Nafia Kuş bronz madalyanın sahibi olmuştu.
Aralık,Çin Halk Cumhuriyeti
11 Aralık 2018 Salı 09:39