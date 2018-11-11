11 Kasım 2018, 23:20
»»

Milli Tekvandoculardan 2 Madalya

Milli Tekvandoculardan 2 Madalya

Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular, son günde 2 bronz madalya kazandı.

Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda milli sporcular, son günde 2 bronz madalya kazandı.

Başkent Varşova'da gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar 46 kiloda Emine Göğebakan bronz madalya kazandı.

Kadınlarda ayrıca artı 73 kilo sporcusu Esra Akbulak, şampiyonayı bronz madalyayla tamamlandı.

Şampiyonayı 3 altın, bir gümüş ve 10 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, genel klasmanda ikinci oldu. Erkekler kategorisinde Avrupa ikinciliğini elde eden milli takım, kadınlarda ise dördüncü sırada yer aldı. Polonya,Avrupa
11 Kasım 2018 Pazar 23:20



YORUMLAR