Milli Tekvandoculardan 4 Madalya

Türkiye
, 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'na 10 puan veren Almanya
Açık Tekvando Turnuvası'nı 4 madalyayla tamamladı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Hamburg kentinde yapılan turnuvaya Türkiye, 4'ü erkek 2'si kadın olmak üzere toplam 6 sporcu ile katıldı.
Erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat
altın madalyaya ulaşırken, erkekler 54 kiloda Deniz Dağdelen ve kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım
gümüş, erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu
ise bronz madalya kazandı.
Tokyo, Almanya, Türkiye, Spor
Kaynak: AA