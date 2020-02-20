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Milli tekvandoculardan Avrupa Başkanlık Kupası'nda 2 madalya daha

5'inci Avrupa Başkanlık Kupası'nın ikinci gününde milli tekvandocular 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

20.02.2020 12:14 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:14Milli tekvandoculardan Avrupa Başkanlık Kupası'nda 2 madalya daha
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5'inci Başkanlık Kupası'nın ikinci gününde milli tekvandocular 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 21 Şubat'a kadar sürecek 5'inci Avrupa Başkanlık Kupası'nda ikinci gün mücadeleleri tamamlandı. Büyükler kategorisinde erkekler ve kadınlarda 4'er sıklette yapılan ikinci gün müsabakaları sonunda milli tekvandocular 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazanmayı başardı. Katıldığı bir önceki uluslararası turnuvayı da altın madalya ile tamamlayan Hatice Kübra İlgün formunu İsveç'de de devam ettirdi. Kadınlar 53 kiloda Tuğba Yılmaz da gümüş madalya elde etti.

İkinci gün sonunda büyükler kategorisinde tüm müsabakalar sona ererken Türkiye, toplamda 3 altın ve 4 gümüş madalya elde etti.

Organizasyonun üçüncü gününde yıldızlar, son gününde ise gençler kategorisinde müsabakalar yapılacak.


- Ankara

Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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