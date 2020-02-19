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Milli tekvandoculardan Avrupa Başkanlık Kupası'nın ilk gününde 5 madalya

Türk tekvandocular, 5. Avrupa Başkanlık Kupası'nın ilk gününde 2 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.

19.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:08Milli tekvandoculardan Avrupa Başkanlık Kupası'nın ilk gününde 5 madalya
Türk tekvandocular, 5. Başkanlık Kupası'nın ilk gününde 2 altın ve 3 gümüş madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen turnuvanın ilk günü, büyük erkekler ve kadınlar kategorilerinde 4'er sıklette yapılan müsabakalarla sona erdi.
Milli sporcular İkra Kayır ile İrem Yaman, kadınlar 62 kilo finalinde karşılaştı. Tatamiden 9-1'lik skorla galip ayrılan İkra, altın, İrem ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Erkekler 68 kiloda yarışan Ferhat Can Kavurat, altın madalyaya uzandı. Kadınlar +73 kiloda Nafia Kuş, erkekler 54 kiloda da Görkem Polat, gümüş madalya elde etti.
Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından düzenlenen ve olimpiyat için puan veren turnuvanın 2. gününde yine büyükler, son iki gününde ise gençler ve yıldızlar kategorisinde karşılaşmalar yapılacak.

Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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