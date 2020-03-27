Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milli tekvandoculardan "evde kal ama hareketsiz kalma" çağrısı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve milli tekvandocular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hazırladıkları videolarla "evde kal ama harekesiz kalma" çağrısında bulundu.

27.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:45
Milli tekvandoculardan
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve milli tekvandocular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hazırladıkları videolarla "evde kal ama harekesiz kalma" çağrısında bulundu.
Başkan Şahin, dünyanın salgın nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Koronavirüs sebebiyle bütün dünya karantina altında. Devletimiz de bu zor süreci atlatmak için var gücüyle çalışıyor. Bizler de hem kendimizin sağlığı hem de toplumun sağlığı için evde kalarak bu sürece destek vermeliyiz. Özellikle evde sporumuzu yapıp, sporun yanında kitap okuyarak kültür ve sanat faaliyeleri, bilhassa müzikle uğraşarak bu zamanı verimli bir şekilde kullanmalıyız. Evde kal, sağlıkla kal Türkiye." ifadelerini kullandı.
Milli sporcular Emre Kutalmış Ateşli, Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Rukiye Yıldırım ile Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegül de videolu mesajlarında "evde kal ama hareketsiz kalma" çağrısı yaptı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Metin Şahin, Türkiye, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Milli tekvandoculardan 'evde kal ama hareketsiz kalma' çağrısı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Süper Lig ekibinin personelinde koronavirüse rastlandı Spor
Süper Lig ekibinin personelinde koronavirüse rastlandı
G.Saray’da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı Spor
G.Saray'da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı
Fatih Terim’in son durumuyla ilgili, kızı Buse’den sevindiren açıklama Spor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili, kızı Buse'den sevindiren açıklama
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m? Spor
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m?
Terim’in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp’tan video gönderdi Spor
Terim'in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp'tan video gönderdi
Süper Lig’in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu Spor
Süper Lig'in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu
Ronaldinho’ya hapiste ikinci korona darbesi! Yasak geldi Spor
Ronaldinho'ya hapiste ikinci korona darbesi! Yasak geldi
F.Bahçe’ye Ferdi Kadıoğlu için FIFA’dan kötü haber Spor
F.Bahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için FIFA'dan kötü haber

Son Dakika Spor Haberleri

13:16: Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın test sonucu negatif - Spor 13:15: Futbol camiasından Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajları - Spor 13:14: TFF'den Yusuf Günay'a 'geçmiş olsun' mesajı - Spor 13:14: Gençlerbirliği'nden Yusuf Günay'a "geçmiş olsun" mesajı - Spor 13:12: TFF'den Yusuf Günay için "geçmiş olsun" mesajı - Spor 12:17: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı - Spor 12:08: Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor - Spor 12:04: Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı - Spor 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:07: Fatih Terim, hastaneden futbolcularına video gönderdi - Spor 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 10:09: Ronaldinho, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ailesiyle görüşemeyecek - Spor