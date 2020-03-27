Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milli tekvandoculardan "evde kal ama hareketsiz kalma" çağrısı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve milli tekvandocular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hazırladıkları videolarla "evde kal ama harekesiz kalma" çağrısında bulundu.

27.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:51
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve milli tekvandocular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hazırladıkları videolarla "evde kal ama harekesiz kalma" çağrısında bulundu.
Başkan Şahin, dünyanın salgın nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Koronavirüs sebebiyle bütün dünya karantina altında. Devletimiz de bu zor süreci atlatmak için var gücüyle çalışıyor. Bizler de hem kendimizin sağlığı hem de toplumun sağlığı için evde kalarak bu sürece destek vermeliyiz. Özellikle evde sporumuzu yapıp, sporun yanında kitap okuyarak kültür ve sanat faaliyeleri, bilhassa müzikle uğraşarak bu zamanı verimli bir şekilde kullanmalıyız. Evde kal, sağlıkla kal Türkiye." ifadelerini kullandı.
Milli sporcular Emre Kutalmış Ateşli, Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Rukiye Yıldırım ile Tekvando Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Servet Tazegül de videolu mesajlarında "evde kal ama hareketsiz kalma" çağrısı yaptı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Milli tekvandoculardan ’evde kal ama hareketsiz kalma’ çağrısı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Metin Şahin, Türkiye, Spor

Haberin Videosu :

Milli tekvandoculardan "evde kal ama hareketsiz kalma" çağrısı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Milli tekvandoculardan 'evde kal ama hareketsiz kalma' çağrısı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

F.Bahçe’de korona basketbola da sıçradı! 4 kişinin testi pozitif çıktı Spor
F.Bahçe'de korona basketbola da sıçradı! 4 kişinin testi pozitif çıktı
PSG’den sağlık çalışanlarına dev yardım Spor
PSG'den sağlık çalışanlarına dev yardım
Süper Lig ekibinin personelinde koronavirüse rastlandı Spor
Süper Lig ekibinin personelinde koronavirüse rastlandı
G.Saray’da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı Spor
G.Saray'da 3. koronavirüs vakası! Test sonucu pozitif çıktı
Fatih Terim’in son durumuyla ilgili, kızı Buse’den sevindiren açıklama Spor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili, kızı Buse'den sevindiren açıklama
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m? Spor
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m?
Terim’in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp’tan video gönderdi Spor
Terim'in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp'tan video gönderdi
Süper Lig’in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu Spor
Süper Lig'in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu

Son Dakika Spor Haberleri

15:29: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı - Spor 15:24: Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı - Spor 15:19: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın corona virüs testi negatif! - Spor 15:19: Juventus'ta yıldız futbolcuya corona virüs tepkisi! - Spor 15:19: Nejat Ekinci'nin corona virüsü testi pozitif çıktı - Spor 14:55: Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi - Spor 14:34: Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı - Haberler 12:30: PSG, sağlık çalışanlarına 200 bin euronun üstünde yardımda bulundu - Spor 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:17: Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Koronavirüs testim maalesef pozitif çıktı - Spor 12:08: Fatih Terim'in son durumuyla ilgili Buse Terim'den açıklama: Daha iyiye gidiyor - Spor 12:04: Kayserispor'da bir idari personelde koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı - Spor