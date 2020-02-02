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Milli tenisçi Atakan Karahan, Les Petits As'ı yarı finalde tamamladı

Atakan Karahan, Tenis Avrupa takviminin 14 yaşta en önemli turnuvalarından Les Petits As'ta Ukraynalı Oleksandr Ponomar ile oynadığı yarı final maçını 2-0 kaybetti.

02.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:00Milli tenisçi Atakan Karahan, Les Petits As'ı yarı finalde tamamladı
Atakan Karahan, takviminin 14 yaşta en önemli turnuvalarından Les Petits As'ta Ukraynalı Oleksandr Ponomar ile oynadığı yarı final maçını 2-0 kaybetti.
Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 'nın Tarbes kentindeki turnuvada sırasıyla Ukraynalı, Bulgar, ABD'li ve Hırvat rakiplerini eleyen 2006 doğumlu Atakan, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Ponomar'a 7-6 ve 7-5'lik setlerle mağlup oldu.
Atakan, Les Petits As'ta 1 numaralı seribaşı olarak yarı final oynayan ilk Türk tenisçi unvanını elde etti.

Türkiye, Fransa, Avrupa, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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