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Milli tenisçi Berfu Cengiz Hindistan'da finalde

Hindistan'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Jodhpur Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Berfu Cengiz, tek kadınlarda finale yükseldi.

22.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:20Milli tenisçi Berfu Cengiz Hindistan'da finalde
'da düzenlenen 25 bin dolar ödüllü Jodhpur Açık Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Berfu Cengiz, tek kadınlarda finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk turda ev sahibi ülkeden Karman Kaur Thandi, ikinci turda Taylandlı Mananchaya Sawangkaew'i yenen Berfu Cengiz, çeyrek finale kaldı.
Büyük Britanyalı sporculardan 2 numaralı seribaşı Jodie Anna Burrage'yi çeyrek finalde, 3 numaralı seribaşı Francesca Jones'ı da 3-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle yarı finalde mağlup eden milli tenisçi, adını finale yazdırdı.
Milli sporcu, 25K seviyesindeki ilk tekler finaline Hindistan'da yükseldi. Berfu Cengiz, finalde ev sahibi ülkeden 1 numaralı seribaşı Ankita Raina ile karşılaşacak.

Hindistan, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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