Haberler » Spor » Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'dan bir ilk - Spor

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'dan bir ilk

Katar'ın başkenti Doha'daki Premier seviye WTA turnuvası Qatar Total Open 2020'de mücadele veren milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Alman partneri Laura Siegemund ile eski dünya çiftler 1 numarası Sania Mirza ve eski dünya çiftler 2 numarası Coraline Garcia'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

25.02.2020 12:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:15Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'dan bir ilk

Katar'ın başkenti 'daki Premier seviye WTA turnuvası Qatar Total Open 2020'de mücadele veren milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Alman partneri Laura Siegemund ile eski dünya çiftler 1 numarası Sania Mirza ve eski dünya çiftler 2 numarası Coraline Garcia'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.Wild Card ile katıldıkları turnuvanın açılış turunda önemli bir geri dönüşe imza atan Büyükakçay-Siegemund çifti ilk set 1-3, ikinci set ise 0-3 geriden gelerek maçı çevirmesini bildi. 1 saat 26 dakika süren mücadelede 7 kez servis kıran Türk/Alman ortaklığı, rakiplerini 6-4, 7-5'lik setlerle yenerek ikinci tura yükseldi. Milli sporcumuz Çağla Büyükakçay Alman partneri Laura Siegemund ile Caroline Garcia-Sania Mirza karşısında aldığı bu galibiyetle klasmanda 1 numaraya yükselmiş bir rakete karşı galibiyet alan ilk Türk tenisçi oldu. Büyükakçay-Siegemund çifti bugün Doha'da dünya 14 numarası Hao-Ching Chan-Latisha Chan çiftine karşı mücadele edecek.



Çağla Büyükakçay, Doha, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 13:04:12