Haberler » Spor » Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'dan önemli galibiyet - Spor

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'dan önemli galibiyet

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuvası Katar Total Açık 2020'de çift kadınlarda ikinci tura yükseldi.

25.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:20Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'dan önemli galibiyet
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Kadınlar Birliği (WTA) turnuvası Total Açık 2020'de çift kadınlarda ikinci tura yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla Büyükakçay, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen turnuvada Alman partneri Laura Siegemund ile eski dünya çiftler 1 numarası Sania Mirza ve eski dünya çiftler 2 numarası Caroline Garcia'yı 2-0 yendi.
"Wild card" ile katıldıkları turnuvanın açılış turunda önemli bir geri dönüşe imza atan Büyükakçay-Siegemund çifti, ilk sette 3-1, ikinci sette de 3-0 geriden gelerek maçı çevirdi. Bir saat 26 dakika süren mücadelede 7 kez servis kıran Büyükakçay-Siegemund ikilisi, rakiplerini 6-4, 7-5'lik setlerle yenerek ikinci tura çıktı.
Çağla Büyükakçay, Alman partneri ile Caroline Garcia-Sania Mirza çifti karşısında kazanarak klasmanda 1 numaraya yükselmiş bir sporcuya karşı galibiyet alan ilk Türk tenisçi oldu.
Büyükakçay-Siegemund çifti, bugün Doha'da dünya 14 numarası Hao-Ching Chan-Latisha Chan çiftine karşı mücadele edecek.

Çağla Büyükakçay, Katar, Tenis, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
10:33  Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
09:47  Hızlı ve Öfkeli 5 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 5 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 5 özeti!
09:30  On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 24 Şubat MPİ On Numara sonuçları
09:20  Sabahattin Ali kimdir? Sabahattin Ali hayatı ve biyografisi!
25.02.2020 13:04:18