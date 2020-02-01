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Milli tenisçi Cem İlkel, ATP Challenger Turnuvası'nda yarı finalde

Milli tenisçi Cem İlkel, Fransa'nın Quimper kentinde düzenlenen ATP Challenger Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.

01.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 01.02.2020 11:56Milli tenisçi Cem İlkel, ATP Challenger Turnuvası'nda yarı finalde
Milli tenisçi Cem İlkel, 'nın Quimper kentinde düzenlenen ATP Challenger Turnuvası'nda yarı finale yükseldi.
Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020'ye Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ana tablo galibiyetiyle başlayan ve son zamanlarda yükselen bir performans grafiği çizen 24 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, 46 bin dolar ödüllü Quimper Bratagne Occidentale ATP Challenger Turnuvası'nda adını son dörde yazdırdı.
Çeyrek finalde Çek Vit Kopriva ile karşılaşan Cem İlkel, 2 saat 4 dakika süren üç set sonunda galibiyete uzandı. Cem, 7 kez servis kırdığı ve 14 ace kaydettiği maçta rakibini 6-2, 6-7, 6-1'lik setlerle geçti.
Milli tenisçi yarı finalde 3 numaralı seribaşı Slovak Lukas Lacko ile eşleşti.

Fransa, Tenis, Spor

Kaynak: AA

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