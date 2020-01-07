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Milli tenisçi Cem İlkel'den kariyer ilki

Milli tenisçi Cem İlkel, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Qatar Exxonmobil Open'ın ilk turunda karşılaştığı ATP 67 numarası Ricardas Berankis'i 3 set sonunda geçerek kariyerinin en büyük galibiyetine imza attı.

07.01.2020 21:56 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:56 Milli tenisçi Cem İlkel'den kariyer ilki

Milli tenisçi Cem İlkel, 'ın başkenti 'da düzenlenen Qatar Exxonmobil Open'ın ilk turunda karşılaştığı ATP 67 numarası Ricardas Berankis'i 3 set sonunda geçerek kariyerinin en büyük galibiyetine imza attı.

24 yaşındaki İlkel, wild card ile katıldığı Qatar Exxonmobil Open'da Litvanyalı raket Ricardas Berankis karşısında 6-4, 4-6, 6-2'lik setlerle kazandı ve ATP seviyesinde kariyerinin ilk galibiyetini aldı. İlkel 11 ace kaydettiği 1 saat 52 dakika süren mücadele sonunda adını son 16'ya yazdırdı. Milli tenisçi bu galibiyetle Marsel İlhan ve Altuğ Çelikbilek ile birlikte ATP tekler ana tabloda maç kazanan 3'üncü Türk raket oldu. Kariyerinin en büyük galibiyetini aldığı Qatar Exxonmobil Open'ın 2'nci turunda Cem İlkel, turnuvanın 8 numaralı seribaşı Frances Tiafoe'yi eleyen ATP 70 numarası Macar raket Marton Fucsovics ile karşı karşıya gelecek.



Ricardas Berankis, Katar, Doha, Spor

Kaynak: DHA

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