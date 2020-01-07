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Milli tenisçi Cem İlkel, Katar'daki turnuvada tur atladı

Milli tenisçi Cem İlkel, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Qatar Exxonmobil Open'da kariyerinin en önemli başarısına imza attı.

07.01.2020 22:32 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:32 Milli tenisçi Cem İlkel, Katar'daki turnuvada tur atladı
Milli tenisçi Cem İlkel, 'ın başkenti 'da düzenlenen Qatar Exxonmobil Open'da kariyerinin en önemli başarısına imza attı.
Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Litvanyalı Ricardas Berankis ile ilk turda karşılaşan Cem İlkel, rakibini 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi. Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) seviyesinde kariyerinin ilk galibiyetini alan milli sporcu, adını son 16'ya yazdırdı.
Cem İlkel, bu galibiyetle Marsel İlhan ve Altuğ Çelikbilek ile birlikte ATP tekler ana tabloda maç kazanan 3. Türk raket oldu. Cem İlkel, turnuvanın 2. turunda Macar tenisçi Marton Fucsovics ile karşı karşıya gelecek.

Katar, Tenis, Doha, Spor

Kaynak: AA

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