Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi İpek Öz, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvası GD Tenis Kupası Serisi'nde şampiyon oldu. Spor Kaynak: AA
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Öz, 15 bin dolar ödüllü turnuvanın finalinde Çek Johana Markova'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. 20 yaşındaki tenisçi, kariyerinde ikinci tekler şampiyonluğunu elde etti.
İpek, çiftler kategorisinde ise Ukraynalı partneri Viktoriya Petrenko ile ikinciliğe ulaştı. İpek ve partneri, Çek tenisçiler Johana Markova-Nika Radisic'e 4-6, 5-7'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvayı çiftler kategorisinde ikinci olarak tamamladı.