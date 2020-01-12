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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya'da şampiyon

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya'da düzenlenen 15 bin Dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvası Club Megasaray Cup Series'te profesyonel kariyerinin ilk zaferini elde etti.

12.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 12.01.2020 20:32Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Antalya'da şampiyon

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, 'da düzenlenen 15 bin Dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvası Club Megasaray Cup Series'te profesyonel kariyerinin ilk zaferini elde etti.

Toprak zemindeki organizasyonun ilk iki turunda Rus, çeyrek finalde Hırvat, yarı finalde ise yine Rus rakibini yenerek geldiği finalde Zeynep Sönmez, Yunan raket Sapfo Sakellaridi ile kozlarını paylaştı. 17 yaşındaki genç sporcumuz yedi kez servis kırdığı, 2 saat 17 dakika süren mücadele sonunda korttan galip ayrıldı. Milli sporcumuz Yunan rakibini 6-3, 2-6, 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek ilk kupasını Türkiye'de kaldırmanın sevincini yaşadı.



Zeynep Sönmez, Antalya, Spor

Kaynak: DHA

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