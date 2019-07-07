07.07.2019 11:24
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Milli tenisçilerden Sırbistan'da şampiyonluk

Milli tenisçilerden Sırbistan

Milli tenisçiler İpek Öz ile Melis Sezer, Sırbistan'da düzenlenen Prokuplje Açık'ta çift kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçiler İpek Öz ile Melis Sezer, Sırbistan'da düzenlenen Prokuplje Açık'ta çift kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İpek Öz ile Melis Sezer, 15 bin dolar ödüllü turnuvanın çift kadınlar finalinde Nefisa Berberovic (Bosna Hersek)-Veronika Erjavec (Slovenya) ikilisiyle karşılaştı.
Turnuvanın 1 numaralı seribaşı çiftini 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup eden İpek ile Melis, şampiyon oldu.
İpek-Melis çifti bu zaferle üst üste 2'nci, toplamda ise 5. şampiyonluğunu elde etti.
Kaynak: AA
Sırbistan Karadağ, Bosna - Hersek, Melis Sezer, Slovenya, Spor

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