Milli triatletler Slovenya'da kampa girdi

Milli triatletler, Avusturya
'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Yıldızlar Avrupa
Şampiyonası öncesi Slovenya
'da kampa girdi. Türkiye
Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Triatlon Birliği (ITU) ve Avrupa Triatlon Birliği (ETU) Gelişimi Kampı, Slovenya'nın Radovljica kentinde başladı.
Kampta Türkiye'yi milli sporcular Emir Aracı, Nevra Başak Saatli, Beyza Ayaşlıoğlu ve Mehmet Fatih
Davran temsil ediyor.
15 Haziran'da sona erecek kamp sonrası ay-yıldızlı sporcular, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na katılmak için Avusturya'nın Kitzbühel şehrine geçecek.
Kaynak: AA
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