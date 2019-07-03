Milli uçak ve helikopter için teknisyen yetiştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında, 'Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'ni hayata geçirecek teknisyenler yetiştirmek üzere protokol imzalandı.

MEB ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nın öncülüğünde başlatılan savunma sanayi alanında mesleki ve teknik eğitimi geliştirme çalışmaları sürüyor. Şubat ayında Bakan Ziya Selçuk ve Başkan İsmail Demir tarafından imzalanan, 'Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü' kapsamında yeni bir adım daha atıldı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu'nun imza attığı 'Mesleki Eğitim ve İş Birliği Protokolü' ile 'Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'ni hayata geçirecek teknisyenler yetiştirilecek. Protokole göre; Ankara Kızılcahamam'daki Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ismi 'TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi' olarak değiştirilecek.

BURS VERİP, İSTİHDAM EDECEK

İşbirliği çerçevesinde mevcut 'uçak bakım alanı öğretim programı', 'hava ve uzay araçları üretim ve bakımı' konularında savunma sanayiinin ihtiyaçlarına yönelik olarak güncellenecek, 'Hava ve Uzay Araçları Teknolojisi' ile 'Üretim ve Bakım Dalı' açılacak. TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine, TUSAŞ'ta staj imkanı sağlanacak. Bunun yanı sıra okulun laboratuvar ve atölye alt yapılarına TUSAŞ tarafından destek verilecek. Eğitim öğretim faaliyetleri TUSAŞ'ın ihtiyaçları gözetilerek tasarlanacak. Başarı kriterlerini sağlayan öğrencilere burs verecek olan TUSAŞ, mezunlar arasından uygun bulduğu kişileri de istihdam edecek. Böylece Milli Muharip Uçak ve Ağır Sınıf Taarruz helikopterini yapacak teknisyenlerin yetişmesi sağlanacak. Lisenin mezunlarından araştırma üniversitelerinin savunma sanayi ile ilgili bölümlerine yerleşmeye hak kazananlara, TUSAŞ tarafından yükseköğrenim bursu da verilecek.

'TEKNİSYENLER LİSELERİMİZDE YETİŞECEK'

Bakan Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Taarruz helikopteri ve muharip uçakların üretiminde görev alabilecek teknisyenler artık Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizde yetişecek. Programlarımızı savunma sanayiinin ihtiyaçlarına göre düzenliyor, sektörel işbirlikleri yaparak gençlerimizin gücünü göklere taşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,