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Milli voleybolcu Fatma Yıldırım: "Olimpiyat elemelerinin favorilerindeniz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Fatma Yıldırım, "Olimpiyat elemelerinin favorilerinden biri olduğumuzu düşünüyorum.

30.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:10 Milli voleybolcu Fatma Yıldırım:
A Milli Kadın Takımı oyuncularından Fatma Yıldırım, "Olimpiyat elemelerinin favorilerinden biri olduğumuzu düşünüyorum." dedi.
Milli voleybolcu Fatma Yıldırım, 7-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri öncesi açıklamalarda bulundu.
Ay-yıldızlı ekibin gümüş madalya kazandığı Avrupa şampiyonasının çok güzel geçtiğini belirten Fatma, "Hem atmosfer hem de başarı anlamında geçirdiğim en güzel turnuvalardan biriydi. Ankara seyircisi de inanılmazdı. Aynı heyecanla bu kez olimpiyat elemeleri için bir araya geldik." diye konuştu.
Türkiye'nin olimpiyatlara katılma şansına ilişkin milli voleybolcu, "Olimpiyat elemelerinde ev sahibi değiliz ancak bunun çok fazla bir önemi yok. Olimpiyatlar, bir sporcu için en üst seviye demek. Olimpiyat elemelerinin favorilerinden biri olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Gruptaki rakipleri de değerlendiren Fatma, şunları kaydetti:
"Güçlü rakiplerimiz var fakat hepsi daha önce oynadığımız ve bildiğimiz rakipler. Olimpiyat elemelerindeki karşılaşmalarda farklı bir atmosfer olacak. Her takım olimpiyatlara gidebilmek için ekstra motivasyonla sahada yer alacak. Hollanda'da çok fazla Türk yaşadığını biliyoruz. Bizleri yalnız bırakmamalarını ve desteklemelerini istiyoruz. Onların bizlere vereceği destek, olimpiyat yolunda bizi daha fazla motive edecektir."

Fatma Yıldırım , voleybol, Spor

Kaynak: AA

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