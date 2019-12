Milli voleybolcu Hande Baladın, olimpiyat elemelerindeki şanslarını değerlendirdi Açıklaması

Milli voleybolcu Hande Baladın, her sporcu için olimpiyatlara katılmanın önemli olduğunu ve milli takım olarak bunu başarmak istediklerini ifade etti.Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine, 07-12 Ocak tarihleri arasında Hollanda 'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'ni değerlendiren Hande, "Olimpiyatlar, her sporcunun en üst düzeyde kaliteli bir maç oynayabileceği, yarışabileceği bir organizasyon. Olimpiyat oyunları, sporun zirvesidir. Her sporcunun hayali olimpiyatlarda yer alabilmektir. Önümüzde bunun için önemli bir turnuva var. Şansımızı iyi kullanıp, olimpiyatlara katılmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.Gruptaki rakiplerle ilgili görüşlerini aktaran milli voleybolcu, "Grubumuzdaki rakiplerden Almanya ve Belçika, mücadele eden, son topa kadar savaşan takımlar. Grubumuzun diğer gruptan daha zor olduğunu düşünüyorum. Hırvatistan ile son Avrupa şampiyonasında 3-2'lik bir karşılaşma oynamıştık. Hafife alınmayacak bir rakip. Eğer Avrupa şampiyonasındaki ritmimizi yakalayabilirsek, hedefimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Avrupa'da çok sayıda Türk vatandaşın yaşadığını ve onların kendilerine Hollanda'da büyük destek vereceğini kaydeden Hande, "Avrupa'da birçok vatandaşımızın yaşadığını biliyoruz. Hollanda'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı Apeldoorn'da oynayacağımız karşılaşmalara bekliyoruz. Onlarla kendimizi daha güçlü hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.