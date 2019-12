Milli voleybolcu Meryem Boz: "Olimpiyat vizesini almak istiyoruz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Meryem Boz, "Olimpiyatlarda yer almak her sporcunun rüyasıdır. Elemelerde tüm maçlarımızı kazanarak, olimpiyat vizesini almak istiyoruz." dedi.Milli voleybolcu, 7-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri öncesi açıklamalarda bulundu.Milli formayı giymenin gurur verici olduğunu vurgulayan Boz, "Türk kadınının gücünü ay-yıldızlı formayla gösterebilmek muhteşem ve onur verici." ifadesini kullandı.Boz, olimpiyat elemelerine ilişkin "Elemelerde güçlü rakiplerimiz var. Karşılaşmaların nerede, hangi ülkede olduğunun fazla bir önemi yok. Olimpiyatlarda yer almak, mücadele edebilmek her sporcunun rüyasıdır. Bu yüzden, olimpiyat elemelerinde tüm maçlarımızı kazanarak olimpiyat vizesini almak istiyoruz. Kolay bir turnuva olmayacak. Tüm rakiplerimiz güçlü. Her zaman olduğu gibi bu turnuvada da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.Hollanda'daki Türk taraftara da çağrıda bulunan Boz, "Biz olimpiyat vizesi için sahada olacağız. Siz de biletlerinizi alarak bizleri yalnız bırakmayın. Sizin destekleriniz bize itici bir güç olacaktır." diye konuştu.