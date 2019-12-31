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Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol: Olimpiyat yolunda önümüz açık

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Naz Aydemir Akyol, 7-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri öncesi açıklamalarda bulundu.

31.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:06
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Naz Aydemir Akyol, 7-12 Ocak tarihlerinde 'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Kıta Elemeleri öncesi açıklamalarda bulundu.
Milli takımda bulunmaktan büyük bir onur duyduğunu vurgulayan Naz, "Çünkü bir ülkeyi temsil etmek oldukça ağır bir sorumluluk. Bu bayrağı göndere çektirmek, 80 milyonu arkamıza alıp onların gücüyle beraber sahada var olabilmek oldukça önemli. Bu yüzden kendi adıma hem büyük bir mutluluk hem de çok bir gurur." diye konuştu.
Naz, milli takımın 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacağına inandığını dile getirerek, "Şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. En belirleyici faktör kendi performansımız. Rakiplerden çok sahada bizim ne yapacağımız daha önemli. Son Avrupa şampiyonasındaki performansı yakalayabilirsek, olimpiyat yolunda önümüzün açık olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Gruptaki rakipleri değerlendiren milli voleybolcu, şunları kaydetti:
"Aslında mini bir Avrupa şampiyonası olacağını söyleyebiliriz. Şu an Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasında gösterilen ülkeler, şampiyon olabilmek ve olimpiyatlara katılabilmek için mücadele edecek. Avrupa'da birçok vatandaşımızın yaşadığını biliyoruz. Hollanda'da yaşayan tüm vatandaşlarımızı Apeldoorn'da oynayacağımız karşılaşmalara bekliyoruz. Onlarla kendimizi daha güçlü hissediyoruz."
Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol: Olimpiyat yolunda önümüz açık

Naz Aydemir Akyol, Hollanda, Avrupa, Spor

Kaynak: AA


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