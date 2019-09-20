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Milli voleybolcular, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden A Milli Takım'ın oyuncularından Eda Erdem Dündar ile Simge Şebnem Aköz, turnuvanın rüya takımına seçildi.

20.09.2019 16:17Milli voleybolcular, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya elde eden A Milli Takım'ın oyuncularından Eda Erdem Dündar ile Simge Şebnem Aköz, turnuvanın rüya takımına seçildi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da oynanan final maçında Sırbistan'a 3-2 yenilerek gümüş madalya alan ay-yıldızlı takımın kaptanı Eda Erdem Dündar ile Simge Şebnem Aköz, şampiyonanın rüya takımında yer aldı.
Eda Erdem Dündar, organizasyonun "En iyi orta oyuncusu", Simge Şebnem Aköz ise "En iyi libero" unvanlarına layık görüldü.
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Rüya Takımı'nda yer alan oyuncular şöyle:
Pasör: Maja Ognjenovic (Sırbistan)
Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Sırbistan)
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Türkiye), Agnieszka Kakolewska (Polonya)
Smaçörler: Brankica Mihajlovic (Sırbistan), Miriam Sylla (İtalya)
Libero: Simge Şebnem Aköz (Türkiye)

Simge Şebnem Aköz, Eda Erdem, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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