Milli voleybolcular İzmir'de kampa girdi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol
Takımı, İzmir
'de kampa girdi.
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, 2-4 Ağustos tarihlerinde Çin'de düzenlenecek 2020 Olimpiyat Oyunları kıtalar arası elemeleri ve 23 Ağustos-8 Eylül'de Ankara'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın çalışmalarına başladı.
İzmir'deki hazırlık kampı 22 Temmuz Pazartesi günü sona erecek milli takım, 23 Temmuz'da İtalya'ya geçerek İtalya Milli Takımı ile ikili kamp yapacak ve 3 hazırlık karşılaşması oynayacak.
Başantrenör Giovanni Guidetti yönetiminde kampa giren milli takımda şu sporcular bulunuyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Ezgi Dilik, Naz Aydemir Akyol
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Kübra Akman, Zehra Güneş, Aslı Kalaç
Smaçörler: Hande Baladın, Fatma Yıldırım, Şeyma Ercan, Meliha İsmailoğlu
Pasör çaprazları: Ebrar Karakurt, Meryem Boz, Gözde Yılmaz
Liberolar: Şebnem Simge Aköz, Aylin Sarıoğlu
Öte yandan bu sabah yapılan antrenman sonrası A Milli Kadın Voleybol Takımı Kondisyoneri Alessandro Bracceschi'nin doğum günü kutlandı.