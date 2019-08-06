Milli voleybolcuların İstanbul kampı başladı

Türkiye A Milli Erkek Voleybol
Takımı, Avrupa Şampiyonası öncesi İstanbul
'da kampa girdi.
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 12-29 Eylül tarihlerinde ilk kez dört ülkenin ev sahipliğiyle (Belçika, Fransa, Hollanda, Slovenya) ortaklaşa düzenlenecek Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımda şu sporcular yer alıyor:
Pasörler: Selçuk Keskin, Oğulcan Yatgın, Arslan Ekşi
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Metin Toy
Smaçörler: Burak Güngör, Burutay Subaşı, Yiğit Gülmezoğlu, İzzet Ünver, Yasin Aydın, Efe Bayram
Orta Oyuncular: Vahit Emre Savaş, Oğuzhan Karasu, Faik Samet Güneş, Çağatay Durmaz, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin
Libero: Burak Mert, Volkan Döne, Onurcan Çakır