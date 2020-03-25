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Milli yelkenci Alican Kaynar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlendirdi Açıklaması

Milli yelkenci Alican Kaynar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi kararını yerinde bulduğunu söyledi.

25.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:30
Milli yelkenci Alican Kaynar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlendirdi Açıklaması
Milli yelkenci Alican Kaynar , 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi kararını yerinde bulduğunu söyledi.
Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlarda finn sınıfında mücadele etme hakkına sahip Alican Kaynar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saygını nedeniyle organizasyonun ertelenmesi konusunda Fenerbahçe Kulübünün internet sitesine açıklamada bulundu.
Olimpiyatların tüm dünyayı bir araya getiren, birleştiren ve fair playin en üst düzeyde yaşandığı bir organizasyon olduğunu aktaran milli yelkenci, "Birçok sporcu 1 aya yakındır antrenman yapamıyor, karantinaların ne zaman biteceği ise halen belli değil. Erteleme kararının yerinde olduğunu düşünüyorum. Sporcuların hayatları boyunca birçok fedakarlık göstererek hazırlandıkları olimpiyatları bu şartlar altında gerçekleştirmek adil olmazdı. Bizim açımızdan birçok belirsizlik hakim, mayıs ayındaki dünya şampiyonamız ertelendi. Fakat her şeye ve tüm zorluklara rağmen kulübümüzün desteği ile çalışmalarımıza evde devam ediyoruz. Bu zorlu periyodu atlatıp ülkeme ve kulübüme tekrardan madalyalar getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Uluslararası Yelken Federasyonunun yayınladığı ve dünyanın en iyi yelkencilerinin yer aldığı listede finn sınıfında 796 puanla 6. olan Alican Kaynar, "Performansımın doruk yaptığı ve olimpiyat madalyası için hazır olduğum bir dönemdeyim. Dünya sıralamasında bugün için 6. sıradayım. Sezon açılır açılmaz iyi dereceler alacağız. Burada da sezon sonuna kadar ilk üçe girmeyi hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Alican Kaynar, çalışmalarını evde sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Yurt dışından geldiğim için 14 günlük bir karantina sürecim var. Ailemle birlikte evden çıkamıyoruz. Bu sebeple de geldiğimden beri antrenmanlarımı evden sürdürüyorum. Bazı ekipmanlarımı da eve getirdik. Eşim ve kızım bana destek oldu. Bu şekilde hazırlıklarıma devam ediyorum. 'Dışarı çıkmayın, koşmayın' gibi uyarılar geliyor. Bu durumda bizim de dışarıda spor yapmamız normal olmaz. Bu dönemde deniz antrenmanlarımız için evden çıkamayacağız. Fiziksel antrenmanlarımıza da evde devam edeceğiz."
Koronavirüs salgını nedeniyle herkesin dikkatli olması gerektiğini aktaran milli yelkenci, "Çok ciddi bir virüsle karşı karşıyayız. Bu yüzden sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Ben ve ailem buna dikkat ediyoruz. Sevdiklerimiz için diğer insanların da evlerinde kalmaları çok önemli. Sporumuzu evde yapmalıyız. Yürüyüşleri bile kesip, herkesin evde oturması gerekiyor. Virüsü ne kadar hızlı bir şekilde atlatırsak hem kendi sağlığımız hem de ülkemiz için o kadar iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kaynar, Tokyo, Spor

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