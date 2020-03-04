Milli yelkenci Alican Kaynar, dünya sıralamasında 8'inciliğe yükseldi

Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünün milli sporcusu Alican Kaynar
, finn sınıfında dünya sıralamasında 8'inciliğe çıktı.
Uluslararası Yelken Federasyonunun yayınladığı listeye göre, Hollandalı yelkenci Nicholas Heiner 869 puanla sıralamanın başında yer aldı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli yelkenci Alican Kaynar, topladığı 796 puanla finn sınıfında listenin 8. basamağına yükseldi.
Kanarya Adaları'ndaki kampta olimpiyatlara hazırlanan milli sporcu, 30 Mart-4 Nisan'da Prenses Sofia Yarışları'nda, 8-16 Mayıs'ta Finn Dünya Şampiyonası'nda, haziranda da Dünya Kupası Finali Yarışmaları'nda Türkiye'yi temsil edecek.