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Milli yelkenci Baytur dünya şampiyonu oldu

Milli yelkenci Derin Baytur, Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nın 16 yaş altı kategorisinde birinci oldu.

24.08.2019 11:40 Milli yelkenci Baytur dünya şampiyonu oldu
Milli yelkenci Derin Baytur, Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nın 16 yaş altı kategorisinde birinci oldu.
Kanada'nın Kingston kentinde, 16-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada mücadele eden milli sporcu, 71 net puanla 16 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaşırken, genel sıralamada ise beşinciliği elde etti.
33 Ülkeden 117 sporcunun yarıştığı erkeklerde Alican Uğurlu 6, Uygar Kızılkaya 12, Umut Eyriparmak 17, Batu Özonur 25 ve Ali Berk Birer de 37. sırada tamamladı.
20 ülkeden 63 sporcunun mücadele ettiği kadınlarda milli sporculardan Zülal Alev Erkan dünya beşincisi oldu. Aslı Akbeniz ise yarışları 22. sırada bitirdi.

Dünya Şampiyonası, Kanada, Spor

Kaynak: AA

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