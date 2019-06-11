Milli yüzücü Bulgaristan'dan altın madalyayla döndü

Gaziantep Şehitkamil
Belediyesi Spor Kulübü ve milli takım sporcusu Kaan
Kara, Bulgaristan
'da düzenlenen Uluslararası Black Sea Cup 2019'da 2 altın 1 gümüş madalya kazandı.
Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Varna
kentinde düzenlenen organizasyonda yarışan Kaan Kara, 14-15 yaş kategorisinde 200 metre kurbağalama (2 dakika 27,73) ve 100 metre kurbağalamada (1 dakika 07.05) yarışı ilk sırada bitirirken, 50 metre kurbağalamada ise (31.02) ikincilik elde etti.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen antrenör Volkan Özbilen, Bulgaristan'dan 2 altın, 1 gümüş madalyayla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Kaan'nın büyük hedefleri olduğunu ve büyük bir motivasyonla hazırlandığını dile getiren Özbilen, şunları kaydetti:
"Sezonun başında belirlediğimiz hedeflere adım adım ilerlemek motivasyonumuzu arttırıyor. Bulgaristan'dan 2 altın, 1 gümüş madalyayla dönüyoruz. Genel klasmanda elde ettiğimiz dördüncülük böylesine zorlu bir platformda bizleri fazlasıyla mutlu etti. Başarıya giden yol zorluklarla doludur. Zaman mefhumu gözetmeksizin, 4 mevsim boyunca antrenmanlarımız devam ediyor. Tatil günlerinde, bayramlarda dahi müsabakalarda olduğumuz oluyor. Tüm bu zorlu sürece rağmen sporcularımız, akademik ve sosyal hayatta da oldukça başarılı. Bu durum gururumuzu, heyecanımızı, sevincimizi taçlandırıyor. Desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Yeşil-siyahlı sporcuların kulvarlarda başarılarını sürdürmesi için çok çalışmaya devam edeceğiz."
Kaynak: AA
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