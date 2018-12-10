10 Aralık 2018, 13:17
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Milli Yüzücüler Çin'de Madalya Arayacak

Milli Yüzücüler Çin

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın başlayacak.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, yarın başlayacak.

Hangzhou kentinde gerçekleştirilecek ve 16 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek şampiyonada Türkiye, 15 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Başkanlığını Hakan Eskioğlu'nun yaptığı kafilede şu sporcular yer alıyor:

Selen O¨zbilen, Aleyna O¨zkan, Ekaterina Avramova, Viktoria Zeynep Gu¨nes¸, Nida Eliz U¨stu¨ndagˆ, I·mge Roza Erdemli, Beril Bo¨cekler, Hu¨seyin Emre Sakcı, U¨mitcan Gu¨res¸, Berk O¨zkul, Yalım Acımıs¸, Kemal Arda Gu¨rdal, I·skender Baslakov, Berkay O¨mer O¨gˆretir, Erge Can Gezmis¸. Aralık,Çin Halk Cumhuriyeti
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:17



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