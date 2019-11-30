Haberler » Spor » Milliler, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı - Spor

Milliler, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı

2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nda, Türkiye, son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

30.11.2019 21:27 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:33Milliler, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı
2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nda, , son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

Sırbistan elde ettiği başarıyla Avrupa Şampiyonasına direkt katılma hakkı kazanırken, Türkiye ikinci olduğu turnuva sonunda Avrupa vizesi için eleme maçlarına kaldı.

Kurtdereli Salonu'nda, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye turnuvanın son gününde kendisiyle aynı puana sahip Sırbistan ile karşılaştı. Maçta, taraftarın büyük desteğine rağmen milli takım, karşılaşmayı 21-25, 23-25, 20-25'lik setlerle 3-0 kaybetti.

Müsabakanın ardından milliler büyük bir üzüntü yaşarken, Sırp oyuncular şampiyonluğun tadını doyasıya çıkardı. Maçın ardından turnuvada ilk üçe giren Romanya, Türkiye ve Sırbistan'a madalyaları takdim edildi. Şampiyon Sırbistan kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı.

2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan U17 Kız Milli Takımımıza madalyalarını Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Halil İbrahim Koyuncu verirken turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Romanya takımına ise madalyalarını Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı İrfan Sarıgül takdim etti.

Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı İrfan Sarıgül; Türkiye, Romanya ve Sırbistan takımlarının baş antrenörlerine hatıra plaketi verdi.

Öte yandan şampiyonanın beşinci gün ilk maçında Romanya, Yunansitan'ı 3-0 yendi ve turnuvanın 3.'sü oldu. Turnuvada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye 9 puanla 2. sırada tamamladı. Türkiye Avrupa Şampiyonası için eleme maçlarına çıkacak.

Sırbistan Takımı şampiyon olduğu turnuvada elde ettiği başarı nedeniyle Avrupa Şampiyonasına direkt katılma hakkını kazandı. - BALIKESİR

Sırbistan Karadağ, Balıkesir, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
21:38 Bakan Kasapoğlu: Açılışı biz yapıyoruz, finali de yapmamamız için hiçbir neden yok
21:36 Aytemiz Alanyaspor-Ankaragücü maçının ardından
21:31 Ali Koç ve Göztepeli taraftarlar arasında gerginlik
21:31 Rakip olarak Fransa ve Almanya'yı isteyen Şenol Hoca'nın isteği gerçekleşmedi
21:27 Şenol Güneş'ten Azerbaycan vurgusu: Kendi sahamızda oynayacağımızı düşünüyoruz
21:27 Milliler, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı
21:08 Rıdvan Dilmen'den kura yorumu: Gruptan memnunum
21:01 EURO 2020'de ölüm grubu belli oldu!
20:43 Son Dakika: A Milli Takımımızın EURO 2020'deki rakipleri belli oldu!
19:53 40 yıl hapisle aranan kadın garda yakalandı
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
12:47 Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü olarak katılmak isteyen 72'lik dede, kendini astı
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
30.11.2019 21:42:53