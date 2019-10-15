Haberler » Spor » Milliler asker selamı gönderince tepki, Griezmann gönderince ses yok!

Milliler asker selamı gönderince tepki, Griezmann gönderince ses yok!

Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız maçta milliler gol sevincinde asker selamı vermeyi ihmal etmedi. Özellikle Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon'un "Türk oyuncular gol sonrası asker selamı verirse düşman oluruz" demesi üzerine akıllara Griezmann'ın 2018 Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a verdiği asker selamını getirdi.

15.10.2019 11:00

Hem milli futbolcular hem de Türk oyuncuların verdikleri ya da paylaştıkları askerimize destek fotoğrafları özellikle Fransız ve Almanları çok rahatsız ediyor. Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan ayrılacağı konuşulurken, Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin ise yaptığı Barış Harekatı paylaşımı sonrasında kadro dışı bırakıldı.

Fransa karşısında attılan beraberlik golü sonrasında asker selamı veren A Milli Futbol Takımımızın gol sevinci ise Fransız rejisi tarafından yayınlanmadı.

KÜSTAH BENZETME

Fransa'ya karşı oynadığımız müthiş futbolu görmezden gelen Alman Bild gazetesi, futbolcularımızın asker selamı vermesini manşetine taşıdı. Bildi, millilerimizin asker selamını Almanya'da Hitler döneminde verilen Nazi selamına benzetti.

Aynı Bild gazetesi ya da Fransa'da yayın yapan bir gazete, 2018 Dünya Kupası seramonisinde Griezmann'ın verdiği asker selamını yadırgamadı. Hatta manşetlerine bile taşımadı.

GRIEZMANN YAPINCA SORUN YOK

Dünya genelinde sevinç gösterisi olarak asker selamı veren birçok futbolcu var. Bu durumun en somut örneği Fransız futbolcu Antoine Griezmann. Yıldız futbolcu, geçen yıl düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın en önemli futbolcusuydu. Griezmann, Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u asker selamıyla selamlamıştı.

"ASKER SELAMI VERİRLERSE DÜŞMAN OLURUZ"

Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon, "Eğer Türk futbolcular bir kez daha asker selamı verirlerse, o zaman onlara düşman gibi davranacağız. Buna hazırlıklı olsunlar. Çünkü bu kabul edilemez ve bu şartlarda Türkiye ile futbol maçı oynamamalıyız." demişti.


Alman Bild gazetesi A Milli TakımAlman Bild gazetesi A Milli Takım'ın asker selamına Nazi benzetmesi yaptı

Fransa-Türkiye maçında skandal pankart: Kürt katliamını durdurunFransa-Türkiye maçında skandal pankart: Kürt katliamını durdurun

Türk futbolcularının Fransa maçında asker selamı vermesi Fransızları çıldırttıTürk futbolcularının Fransa maçında asker selamı vermesi Fransızları çıldırttı

Erman ToroğluErman Toroğlu'ndan Şenol Güneş ile ilgili tepki çeken eleştiri!

Milliler asker selamı gönderince tepki, Griezmann gönderince ses yok!

Griezmann, Spor

YORUMLAR(7)
TÖVBE TÖVBE:oynamıyak qardaş
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
PARS:BİZ FRANSIZLARLA ZATEN DÜŞMANIZ
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
PATOZ:ve insan dünyaya sığamadı. . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BİRİSİ:artık bebekler bile biliyor dünyanın kafaya takdığı bizim asker selamımız yada herhangi bir şeyimiz değil değil TÜRK oluşumuz. . . .
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
KENAN:faşist avrupa. . .
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
ÖMER:işte habercilik budur. tebrik ediyorum. bu fotoğrafı her platformda paylaşmak lazım. çoğaltalım her arkadaşımıza gönderelim ve haçlıların ne kadar iki yüzlü olduklarını bir kez daha herkese duyuralım.
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
HAKAN ŞAHİNER:bunların kanı yok damarlarında zehir var bunların kökenide karışık toplama bir kökeni var
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
12:59 İsmail Ünal: "Herhangi bir birleşme söz konusu değil" -2-
12:59 Milliler lider döndü, selamı çaktı
12:58 Milli karateciler, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
12:57 Son dakika: Başakşehir Cenk Enver Şahin'i resmen açıkladı
12:54 Enver Cenk Şahin, Medipol Başakşehir'de idmanlara çıkacak
12:49 Bellona Kayseri, Avrupa sınavında
12:49 Kayseri Sağlıkspor çıkışa geçti
15.10.2019 13:01:09