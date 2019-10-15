Milliler asker selamı gönderince tepki, Griezmann gönderince ses yok!

Hem milli futbolcular hem de Türk oyuncuların verdikleri ya da paylaştıkları askerimize destek fotoğrafları özellikle Fransız ve Almanları çok rahatsız ediyor. Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan ayrılacağı konuşulurken, Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin ise yaptığı Barış Harekatı paylaşımı sonrasında kadro dışı bırakıldı.

Fransa karşısında attılan beraberlik golü sonrasında asker selamı veren A Milli Futbol Takımımızın gol sevinci ise Fransız rejisi tarafından yayınlanmadı.

KÜSTAH BENZETME

Fransa'ya karşı oynadığımız müthiş futbolu görmezden gelen Alman Bild gazetesi, futbolcularımızın asker selamı vermesini manşetine taşıdı. Bildi, millilerimizin asker selamını Almanya'da Hitler döneminde verilen Nazi selamına benzetti.

Aynı Bild gazetesi ya da Fransa'da yayın yapan bir gazete, 2018 Dünya Kupası seramonisinde Griezmann'ın verdiği asker selamını yadırgamadı. Hatta manşetlerine bile taşımadı.

GRIEZMANN YAPINCA SORUN YOK

Dünya genelinde sevinç gösterisi olarak asker selamı veren birçok futbolcu var. Bu durumun en somut örneği Fransız futbolcu Antoine Griezmann. Yıldız futbolcu, geçen yıl düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın en önemli futbolcusuydu. Griezmann, Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u asker selamıyla selamlamıştı.

"ASKER SELAMI VERİRLERSE DÜŞMAN OLURUZ"

Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon, "Eğer Türk futbolcular bir kez daha asker selamı verirlerse, o zaman onlara düşman gibi davranacağız. Buna hazırlıklı olsunlar. Çünkü bu kabul edilemez ve bu şartlarda Türkiye ile futbol maçı oynamamalıyız." demişti.



