09.07.2019 22:15
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Milliler Atletizm Şampiyonası için İsveç'te

Milliler Atletizm Şampiyonası için İsveç

Türkiye U23 Atletizm Takımı, U23 Atletizm Şampiyonası için İsveç'e geldi.

Türkiye U23 Atletizm Takımı, U23 Atletizm Şampiyonası için İsveç'e geldi. Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası için Türkiye U23 Atletizm Takımı, şampiyonanın yapılacağı İsveç'e geldi. Başkent Stockholm'ün yaklaşık 180 km kuzeyindeki Gavle'de 11 Temmuz'da başlayacak şampiyonada miller madalya rekorunu kırmayı hedefliyor. 49 ülkeden yaklaşık bin 500 atletin yarışacağı Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'na Türkiye 50 sporcu ile katılacak. 11 Temmuz'da başlayacak olan şampiyona, 14 Temmuz'da sona erecek.
(İHA)
Kaynak: İHA
Atletizm, Türkiye, İsveç, Güncel

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