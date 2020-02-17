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Milliler, Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

Fransa'nın Lievin kentinde sona eren Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda milli badmintoncular 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

17.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:15Milliler, Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda 3 madalya kazandı

'nın Lievin kentinde sona eren Avrupa 15 Yaş Altı Badminton Şampiyonası'nda milli badmintoncular 1 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Lievin'de 229 sporcunun kıyasıya mücadele verdiği Avrupa Şampiyonası'nda, Badminton Türk Milli Takımı 5 kategoride yarıştı. Tek bayanlar kategorisinde Ravza Bodur sırasıyla; Estonya, Ukrayna, Rusya, Macaristan, Bulgaristan'dan katılan rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Ravza Bodur finalde ise Fin rakibine 2-0 yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamladı.

Çift bayanlar kategorisinde Ravza Bodu ve Tuğçe Damar sırasıyla; Çek, Belaruslu ve İskoç rakiplerini eledikten sonra yarı finalde Danimarkalı rakiplerine 2-1 mağlup olarak şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.

Karışık çiftler kategorisinde ise Sinem Yıldız ve Buğra Aktaş sırasıyla; İsveç, Fransa ve Ukraynalı rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi. Sinem Yıldız ve Buğra Aktaş yarı finalde Danimarkalı rakiplerine 2-0 mağlup olarak şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.

Milli badmintoncular turnuvada 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.



Fransa, Avrupa, Spor

Kaynak: DHA

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