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Milliler, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 9 madalya ile tamamladı

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde son gün milli güreşçiler Süleyman Karadeniz altın madalya, Soner Demirtaş ise bronz madalya kazandı.

16.02.2020 23:32 | Son Güncelleme: 16.02.2020 23:32Milliler, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 9 madalya ile tamamladı

İtalya'nın başkenti 'da düzenlenen Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde son gün milli güreşçiler Süleyman Karadeniz altın madalya, Soner Demirtaş ise bronz madalya kazandı.

Türkiye, Roma'da grekoromen, serbest ve kadınlar kategorileri olmak üzere 1 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile toplamda 9 madalya kazandı.

Madalya kazanan milli güreşçiler şu şekilde:

Grekoromende 1 gümüş madalya Kerem Kamal, 2 bronz madalya Selçuk Can ve Cenk İldem

Kadınlarda 1 gümüş madalya Yasemin Adar, 1 bronz madalya Bedia Gün

Serbest Stilde 1 altın madalya Süleyman Karadeniz, 1 gümüş  madalya Süleyman Atlı, 2 bronz madalya Haydar Yavuz ve Soner Demirtaş



Avrupa, Roma, Spor

Kaynak: DHA

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