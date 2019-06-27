27.06.2019 15:36
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Milliler, Avrupa Şampiyonası'na hazır

Milliler, Avrupa Şampiyonası

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye, hazırlıklarını tamamladı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye, hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, şampiyona öncesi İstanbul kampındaki son antrenmanını gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlı kafile, yarın öğleden sonra hava yoluyla organizasyonun düzenleneceği Hollanda'ya gidecek.
Paralimpik oyunlarına kota veren Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak.
Şampiyonada, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Hollanda, Fransa, Büyük Britanya ve İspanya mücadele edecek. Mücadeleler sonunda ilk 4 sırayı alan takımlar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanacak.
Türkiye'nin 12 kişilik kadrosu ve maç programı şöyle:
-Kadro
Seda Kınalı, Mine Ercan, Asiye Emuce, Latife Selin Şahin, Havva Selvihan Gür, Ebru Gökşen, Büşra Ünal, Naciye Çakır, Rabia Akyürek, Ebru Çam, Hatice Atay, Meryem Tan
-Maç programı (TSİ)
30 Haziran Pazar:
19.30 Almanya- Türkiye
1 Temmuz Pazartesi:
17.15 Türkiye-Hollanda
2 Temmuz Salı:
15.00 Fransa-Türkiye
3 Temmuz Çarşamba:
15.00 Türkiye-Büyük Britanya
4 Temmuz Perşembe:
17.15 Türkiye-İspanya
Kaynak: AA
basketbol , Türkiye , Avrupa , Spor

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