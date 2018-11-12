Milliler'de Enes Ünal Gelişmesi!

A Milli Futbol Takımı
, 17 Kasım Cumartesi günü Konya
'da İsveç
'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım
Salı günü ise Ukrayna
ile Antalya
'da yapacağı özel maçların hazırlıklarına başladı. Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aday kadroya bugün dahil edilen Fenerbahçeli Mehmet Topal
da katıldı.
Milli takım, ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, ısınma koşusunun ardından pas çalıştı. Ay-yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ile idmanı tamamladı. Enes Ünal
çalışmaya katılmadı
Milli takımda sağ arka adalesinde zorlanma bulunan kaleci Gökhan Akkan kadrodan çıkarıldı.
Gökhan'ın yerine Bursasporlu Okan Kocuk
kadroya dahil edildi. Okan'ın yarınki idmanda yer alacağı belirtildi.
Üst solunum enfeksiyonu geçiren Hasan Ali Kaldırım
ile tedbir amaçlı dinlendirilen Enes Ünal çalışmaya katılmadı.
Kampa akşam saatlerinde katılacak Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder
ve Hakan Çalhanoğlu
da ilk antrenmanda yer almadı. Bu üç oyuncu milli takımla yarın çalışmalara başlayacak.
Dün kulüp takımları ile maç yapan Oğuzhan Özyakup
, Tarkan
Serbest, Ertuğrul Ersoy
, Serdar Gürler
, Aytaç Kara
, Merih Demiral ve Mert Müldür ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Serdar Aziz
de tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı koştu.
Oğuzhan Özyakup, koşunun ardından idmana gelen Mehmet Topal'ın oğlu Mehmethan ile saha kenarında bir süre top oynadı.
A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
İsveç,Konya,A Milli Futbol Takımı,Enes Ünal
12 Kasım 2018 Pazartesi 23:35