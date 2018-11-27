Milliler Dünya Kupası İçin Sahada

Dünya Kupası'nı garantilemek için oldukça önem taşıyan ilk maçta Ankara'da 29 Kasım'da İspanya'yı ağırlayacak milliler, 2 Aralık'ta ise Karadağ'a konuk olacak.

Çin'de düzenlenecek olan 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası'na katılma yolunda A Milli Erkek Basketbol takımı İspanya ve Karadağ ile kritik iki maça çıkıyor. 2. Tur I Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçta grup lideri İspanya ile Ankara'da 29 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Milliler, İspanya maçının ardından ise 2 Aralık Pazar günü saat 21.00'da Karadağ deplasmanında sahaya çıkacak. Karşılaşmalar NTV'den canlı yayınlanacak.

Türkiye, 2. Tur I Grubu'nda şu ana kadar geride kalan maçlarda Karadağ'ı 79-69 mağlup ederken, son Avrupa Şampiyonu Slovenya'yı da deplasmanda 86-77'yle geçmeyi başardı. I Grubu'nda İspanya 15 puanla ilk sırada bulunurken, millilerimiz rakibini 14 puanla takip ediyor. Türkiye'nin ardından Letonya 13 puanla üçüncü, Karadağ ve Ukrayna da 12'şer puanla dördüncü ve beşinci sırada bulunuyor. Grubun son sırasında ise 10 puanla Slovenya yer alıyor.

2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası eleme maçları için millilerin kadrosunda Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Sertaç Şanlı (Anadolu Efes), Metecan Birsen (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Kartal Özmızrak (Darüşşafaka Tekfen), Oğuz Savaş (Darüşşafaka Tekfen), Sinan Güler (Fenerbahçe), Göksenin Köksal (Galatasaray), Ege Arar (Galatasaray), Semih Erden (İstanbul BBSK) , Berk Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz (Tofaş), Metin Türen (Türk Telekom) ve Scottie Wilbekin (Maccabi Tel Aviv) yer alıyor. Melih Mahmutoğlu ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.