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Milliler, dünya sıralamasında 3 basamak yükseldi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidecek olan A Milli Futbol Takımı, kasım ayı FIFA dünya sıralamasında 3 basamak çıkarak 1494 puanla 29. sıraya yükseldi.

28.11.2019 13:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:40Milliler, dünya sıralamasında 3 basamak yükseldi
2020 Şampiyonası'na gidecek olan A Milli Futbol Takımı, kasım ayı FIFA dünya sıralamasında 3 basamak çıkarak 1494 puanla 29. sıraya yükseldi.
FIFA, resmi internet sitesinden kasım ayı dünya sıralamasını açıkladı. Kasım ayında 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 0-0 berabere kalan ve Andorra'yı 2-0 mağlup ederek şampiyona gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı, sıralamada 3 basamak yükseldi. Milliler, 1494 puanla 29. sıraya çıktı.
BELÇİKA ZİRVEDE
Sıralamanın ilk 3'ünde değişim yaşanmadı ve Belçika birinci, Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sıradaki yerini korudu. En fazla yükselişi, 11 basamak çıkarak 136. sırada yer alan Myanmar yaşadı. En fazla düşüş yaşayan Ekvator Ginesi ise 10 basamak gerileyerek 145. sırada yer aldı.
FIFA aralık ayı dünya sıralaması 19 Aralık'ta açıklanacak.
FIFA kasım ayı dünya sıralamasında ilk 10 sıra şöyle:
1 - Belçika: 1765
2 - Fransa: 1733
3 - Brezilya: 1712
4 - İngiltere: 1661
5 - Uruguay: 1645
6 - Hırvatistan: 1642
7 - Portekiz: 1639
8 - Kolombiya: 1622
9 - Arjantin: 1623
10 - Meksika: 1622
(Oğuzhan Ort/İHA)

A Milli Futbol Takımı, Futbol, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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