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Milliler golden sonra asker selamı verdi!

A Milli Futbol Takımımızda futbolcular, Arnavutluk'a karşı son dakikada attıkları golden sonra asker selamı verdi.

12.10.2019 00:07

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Kadıköy'de karşılaştığı Arnavutluk'u 1-0 yendi. Galibiyet golünü 90+1. dakikada Cenk Tosun ile bulan milliler, Andorra maçının ardından yine son dakikalarda sevinç yaşattı. Ay-yıldızlılar, Andorra karşılaşmasında da 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle galip gelmişti.

MEHMETÇİK'E SELAM OLSUN

Miller golden sonra müthiş sevinç yaşarken, golü de Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan Mehmetçiklere armağan etti. Futbolcular golden sonra hep birlikte asker selamı verdi.

Milliler golden sonra asker selamı verdi!

Arnavutluk, Futbol, Spor

YORUMLAR(2)
ES:şansla kazandık arnavutlar becerıklı olsa gol atarlardı burak yılmaz hakan cenk berbattı şenol hocada kafası çalışmadı durmuş , , , emreyı oynatması hata yusuf yzıcıyı gec alıyor delırdımı nedır bu kadroyla turnuvada ne yaparız
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UZAYLI:Kurban olsunlar o mehmetçiklerle sizlere NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE...........
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