Milliler Güzel Başladı

2020 UEFA Avrupa Futbol
Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında deplasmanda Arnavutluk
ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Hakan Çalhanoğlu
'nun ceza yayında içeri çevirdiği topu sağ kanatta kayarak kaleye göndermek isteyen Cenk Tosun
'un vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti. 15. dakikada hızlı çıkış yapan Arnavutluk ekibinde Bekim Balaj'in ceza sahası içindeki aşırtma vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı. 21. dakikada ceza sahası içinde Cenk Tosun'un pasında topla buluşan Burak Yılmaz
düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1 37. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Myrto Uzuni'nin sağ çaprazdan şutunda top kaleci Mert Günok
'ta kaldı. 55. dakikada çalımlarla ilerleyen Hakan Çalhanoğlu ceza yayı dışından sert bir vuruşla ağları sarstı. 0-2 70. dakikada Ledian Memushaj'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kalenin sağından farklı şekilde auta gitti. 88. dakikada Elseid Hysaj'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Mert Günok çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
KÜNYE
Stat: Loro Boriçi Hakemler: Tobias Stieler xx, Mike Pickel xx, Christian Gittelmann xx Arnavutluk: Etrit Berisha xx, Ardian Ismajli xx, Berat Djimsiti xx, Frederic Veseli xx, Ledian Memushaj xx, Taulant Xhaka xx, Amir Abrashi xx, Ivan Balliu xx (Armando Sadiku dk. 58 x), Elseid Hysaj xx, Myrto Uzuni xx, Bekim Balaj xx (Eros Grezda dk. 58 x) Yedekler: Alban Hoxha, Gentian Selmani, Enea Mihaj, Arlind Ajeti, Naser Aliji, Ergys Kace, Migjen Basha, Lorenc Trashi, Kristi Qose, Kristal Abazaj Teknik Direktör: Christian Panucci Türkiye
: Mert Günok xx, Hasan Ali Kaldırım
x, Gökhan Gönül
xx (Mehmet Zeki Çelik
dk. 46 xx), Merih Demiral x, Hakan Çalhanoğlu xxx, Emre Belözoğlu
x (Dorukhan Toköz
dk. 65 x), Kaan Ayhan
x, Mahmut Tekdemir
x, Okay Yokuşlu x, Cenk Tosun xx, Burak Yılmaz xx (Deniz Türüç
dk. 88 ?) Yedekler: Sinan Bolat
, Uğurcan Çakır, Emre Taşdemir
, Ozan Kabak
, Çağlar Söyüncü, Yusuf Yazıcı
, Emre Kılınç
, Yunus Mallı
, Güven Yalçın
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Burak Yılmaz (dk. 21), Hakan Çalhanoğlu (dk. 55) (Türkiye) Sarı Kartlar: Ivan Balliu, Ardian Ismajli, Taulant Xhaka (Arnavutluk), Cenk Tosun, Okay Yokuşlu (Türkiye)
(İHA)
Mert Günok, Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Arnavutluk, Güncel
Kaynak: İHA